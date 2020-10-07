Грузовик сгорел под пунктом оплаты на ЗСД утром 7 октября

Грузовик сгорел под пунктом оплаты ЗСД. Фото: vk.com/spb_today

Грузовой автомобиль загорелся утром на пункте оплаты проезда на Западном скоростном диаметре утром 7 октября. Пламя вспыхнуло у кабины грузовика, в тот момент, когда он проезжал рамки пункта оплаты. Инцидент сняли на видео водители оказавшихся рядом машин.

- Горит грузовик на ЗСД возле Белоострова, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На данный момент неизвестно, в чем причина произошедшего и что случилось с водителем. Однако свидетели инцидента отмечают, что первые минуты рядом с горящей машиной не оказалось никого кроме служащих ЗСД. Пожарные к месту ЧП подъехать не успели. Движение транспорта при этом, несмотря на опасность, никто не ограничивал и автомобили свободно проезжали по соседним полосам.

- Только что там ехала, но подальше от горящей машины, удивилась что передо мной еще с людей деньги брали... казалось, что в такой ситуации минимизация задержек движении должна быть. А если бы бензобак взорвался? Пожарных не было, обслуживающий персонал просто стоял рядом, - написала в комментариях одна из петербурженок.