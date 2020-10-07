После гибели 16-летнего подростка в центре Петербурга заведено уголовное дело

СК завел дело после гибели подростка в центре Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургское следственное управление Следкома России завело уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка, чье тело было найдено 6 октября на улице Союза Печатников. По предварительным данным, причиной гибели могло стать падение с высоты.

- В 04:43 в Дежурную часть через 112 поступило сообщение о том, что обнаружен труп неизвестного мужчины. В результате выезда у дома 29 по улице Союза Печатников был обнаружен труп 16-летнего мальчика, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При проверке обстоятельств выяснилось, что погибшим оказался ученик девятого класса одной их петербургский школ. Оказалось, что на седьмом этаже, в доме на Союза Печатников живет мать школьника. Сам он постоянно проживал с отцом в Петергофе.

Известно, что подросток состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Сейчас причины трагедии устанавливают следователи, дело возбуждено оп статье «доведение до самоубийства».