Более 3 миллионов тестов на коронавирус провели в Санкт-Петербурге за время пандемии

В Петербурге проведено более 3 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За время пандемии в Санкт-Петербурге проведено 3,1 миллионов ПЦР-исследований на коронавирус. Такой охват тестирования намного превышает уровень в среднем по стране. Об этом в среду, 7 октября 2020 года, заявил губернатор Александр Беглов.

- В день проводится порядка 22 тысяч исследований, пиковые значения достигают 28 тысяч тестов в сутки, - отметил градоначальник.

Беглов считает, что нужно повышать эффективность проводимого тестирования. В частности вести периодическую диагностику среди населения из групп риска. Для этого в Северной столице дооснащаются существующие вирусологические лаборатории государственных учреждений, открываются новые.

На тест-системы для лабораторий из резервного фонда города выделено 164,2 миллионов рублей.

Напомним, что на сегодняшний день 12 взрослых больниц и одна детская оказывают помощь больным коронавирусом. В них развернуты 4930 коек. На 7 октября было свободно 858 коек.