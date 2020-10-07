Депутаты петербургского ЗакСа поскандалили из-за ношения масок в здании парламента

Депутаты поругались из-за ношения масок в здании ЗакСа. Фото: Александр ГЛУЗ

Очередное заседание петербургского Законодательного собрания, на котором, в частности, обсуждалось ужесточение карантинных мер, ознаменовалось небольшим скандалом. Все началось с того, что представитель фракции Партии Роста Оксана Дмитриева поднялась на трибуну и упрекнула коллег в том, что они сами не носят маски в здании парламента.

- Вот здесь все призывали, что нужно бороться и нужен план. Но уже есть план: рекомендация находиться в общественном месте в масках и перчатках. Но взгляните на наш зал, кто здесь в них? - возмутилась Дмитриева.

Она заявила, что прежде чем требовать исполнения карантинных мер от жителей города, бизнеса, надо самим исполнять рекомендации. При этом депутат отметила, что нельзя бездумно «закручивать гайки». ЗакСу надо еще раз подробно сесть и обсудить новые меры борьбы с коронавирусом.

Но коллеги обиделись на Дмитриеву и попеняли ей в неискренности. Дескать, сама ходит по коридорам ЗакСа без маски, а на трибуну вышла всех поучать. И вообще, все претензии можно было высказать лично, не поднимая шума.

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