Пенсионерка избила полицейского на станции метро «Площадь Ленина»

Пенсионерка напала на полицейского в метро. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга ведут проверку инцидента произошедшего на станции метро «Площадь Ленина». Там пожилая пассажирка набросилась на сотрудника транспортной полиции, обругала его и ударила между ног. Инцидент случился еще на прошлой неделе.

- 2 октября 66-летняя петербурженка по неизвестной причине обматерила сотрудника полиции, ударила его ногой в пах, сорвала с лица очки и разбила их об пол, - пишут «Невские новости».

Пострадавшего стража порядка с ушибом паховой области отправили на осмотр к врачам, а женщину задержали для составления протокола. Очки, как улику, забрали следователи.

Сейчас по факту произошедшего ведется проверка, если информация подтвердится, то пенсионерке грозит уголовное дело за нападение на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей.

Пожилая пассажирка сорвала со стража порядка очки и покрыла его матом

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга ведут проверку инцидента произошедшего на станции метро «Площадь Ленина». Там пожилая пассажирка набросилась на сотрудника транспортной полиции, обругала его и ударила в пах ногой. Инцидент случился еще на прошлой неделе.

- 2 октября 66-летняя петербурженка по неизвестной причине обматерила сотрудника полиции, ударила его ногой в пах, сорвала с лица очки и разбила их об пол, - пишут «Невские новости».

Пострадавшего стража порядка с ушибом паховой области отправили на осмотр к врачам, а женщину задержали для составления протокола. Очки, как улику, забрали следователи.

Сейчас по факту произошедшего ведется проверка, если информация подтвердится, то пенсионерке грозит уголовное дело за нападение на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей.