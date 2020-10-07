Водитель автобуса оштрафован на 15 тысяч рублей из-за нарушения правил дезинфекции транспорта в Санкт-Петербурге

Водителя автобуса в Петербурге оштрафовали за то, что он не успел провести дезинфекцию салона Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге водитель автобуса получил штраф в 15 тысяч рублей за то, что не успел провести дезинфекцию салона. Решение о привлечении мужчины к административной ответственности в среду, 7 октября 2020 года, вынес Фрунзенский районный суд.

- Из дела следует, что в 11:30 часов 5 июня 2020 года водитель, находясь на автовокзале на Обводном канале, не провел обработку дезинфицирующим средством салона транспортного средства на конечном остановочном пункте в период межрейсового перестоя, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Обязательная обработка должна была проводиться в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.

На суде водитель подтвердил, что дезинфекцию не провел, объяснив, что не успел этого сделать из-за позднего прибытия в Петербург, так как на дорогах были пробки.

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