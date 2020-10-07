Вор украл пожертвования из храма "Всех карельских святых" в Ленинградской области

Неизвестный обокрал храм в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Выборгском районе Ленинградской области неизвестный обворовал церковь. Утром во вторник, 6 октября 2020 года, в полицию обратился настоятель храма "Всех карельских святых", расположенного в поселке Гаврилово. Он рассказал, что из ящика для пожертвований пропали деньги.

- По словам настоятеля, кража произошла с 18:00 5 октября до 9:10 6 октября, пока в храме никого не было. Неизвестный человек повредил окно в церкви, забрался внутрь здания и забрал все деньги из ящика для пожертвований. Сумма ущерба неизвестна, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Момент кражи не попал на видео, так как помещение церкви не оборудовано ни камерами, ни сигнализацией.

Правоохранители осмотрели место преступления, сняли отпечатки пальцев и фрагмент следа обуви. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вора ищут.