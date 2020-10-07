"Мертвые души" нашли сотрудники собственной безопасности в полиции Санкт-Петербурга

Сотрудники собственной безопасности нашли «мертвые» души в районной полиции Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники собственной безопасности нашли "мертвые" души в районной полиции. Как стало известно в среду, 7 октября 2020 года, оперативники УСБ Главка выявили хищение более 2 миллионов рублей, которые перечислялись на зарплату несуществующим сотрудникам.

- С 2017 года в штате отдела по работе с личным составом УМВД России числятся два инспектора, которые на самом деле не работают. При этом зарплатные карты "мертвых душ" находятся у руководителя кадровой службы района, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Так, с января 2017 года по июль 2020 года женщина снимала с этих карт зарплату. В общей сложности она похитила более 2 миллионов рублей и потратила на свое усмотрение.

Женщину задержали и доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий. В случае, если ее вина будет доказана, то кадровика незамедлительно уволят из полиции и будут судить по всей строгости закона. Возбуждено уголовное дело.