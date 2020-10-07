Туман и дожди придут в Ленинградскую область 8 октября

Туман опустится 8 октября на Ленобласть Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погода в Ленинградской области продолжает радовать своим теплом. В четверг, 8 октября 2020 года, в 47-м регионе снова ожидается туман. Пелена скроет несколько районов ночью и в утреннее время. Днем им на смену придут дожди.

- В четверг в Ленобласти облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7-12 градусов, днем от плюс 12 до плюс 17 градусов, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В МЧС региона напомнили, что во время тумана следует быть внимательней на дорогах, как автомобилистам, так и пешеходам. Водителям надо соблюдать скоростной режим и держать расстояние, чтобы не попасть в ДТП. Пешеходам лучше всего использовать на одежде светоотражающие элементы.