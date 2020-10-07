Депутаты попросили внести в список зеленых зон Петербурга еще 100 гектаров земли

Неучтенных зеленых зон в Петербурге набралось на два парка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты петербургского Заксобрания направили запрос губернатору города о рассмотрении законопроекта по обновлению перечня Зон насаждений общественного пользования (ЗНОП). Сейчас в листе ожидания стоят пять тысяч адресов общей площадью в 100 гектаров.

- У нас сейчас в двух законопроектах, которые не вносятся, около пяти тысяч адресов - предложения жителей, градозащитников, экологов, депутатов, - приводит слова депутата Сергея Никешина газета «Петербургский дневник».

По словам народного избранника, площадь неутвержденных как зеленые зоны территорий равна двум паркам: «Условно еще один парк 300-летия Петербурга и еще один Московский парк Победы».

Депутаты очень просят главу города заняться вопросом и привести результат двухлетней работы к логическому завершению.

Отметим, что статус зеленых зон защитит территории от застройки и позволит выделять средства на их благоустройство.