Депутаты попросили внести в список зеленых зон Петербурга еще 100 гектаров земли

Неучтенных зеленых зон в Петербурге набралось на два парка.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Депутаты петербургского Заксобрания направили запрос губернатору города о рассмотрении законопроекта по обновлению перечня Зон насаждений общественного пользования (ЗНОП). Сейчас в листе ожидания стоят пять тысяч адресов общей площадью в 100 гектаров.
- У нас сейчас в двух законопроектах, которые не вносятся, около пяти тысяч адресов - предложения жителей, градозащитников, экологов, депутатов, - приводит слова депутата Сергея Никешина газета «Петербургский дневник».
По словам народного избранника, площадь неутвержденных как зеленые зоны территорий равна двум паркам: «Условно еще один парк 300-летия Петербурга и еще один Московский парк Победы».
Депутаты очень просят главу города заняться вопросом и привести результат двухлетней работы к логическому завершению.
Отметим, что статус зеленых зон защитит территории от застройки и позволит выделять средства на их благоустройство.