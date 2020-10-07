Зенит опубликовал расписание ближайших матчей в РПЛ

После перерыва первой игрой "Зенита" 17 октября станет встреча с "Сочи". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» узнал свое расписание в ближайших матчах Российской Премьер-Лиги. Пока отечественный чемпионат прерван на паузу для игр сборных команд (на сбор вызваны шесть зенитовцев), а возобновится турнир только через десять дней.

- Ближайший матч сине-бело-голубые проведут на «Газпром Арене» в субботу, 17 октября, — против «Сочи», - сообщает пресс-служба «Зенита».

Отметим, что сочинцы являются одними из ближайших преследователей команды с берегов Невы. Они занимают четвертое место, но отстают всего на два очка - 19 против 21.

После матча с южанами расписание у «Зенита» такое: 12-й тур, 24 октября (суббота), 16:30 «Зенит» — «Рубин»; 13-й тур, 1 ноября (воскресенье), 14:00 «Химки» — «Зенит»; 14-й тур, 8 ноября (воскресенье), 19:00 «Зенит» — «Краснодар».

После этой игры в чемпионате опять сделают перерыв на матчи национальных команд.