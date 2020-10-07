Врача-терапевта оштрафовали за отсутствие публикации результата теста на коронавирус по возвращению в Санкт-Петербург

В Петербурге оштрафовали врача за отсутствие публикации результата теста на коронавирус Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге врача-терапевта оштрафовали за отсутствие результатов теста на коронавирус. В среду, 7 октября 2020 года, Московский районный суд привлек женщину к административной ответственности - в начала августа та вернулась из Турции, но не внесла данные об обследовании на сайт Госуслуг.

- Врач пояснила, что прилетела 9 августа из Стамбула, на следующий день сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Результат мазка не зарегистрировала, поскольку в самолете не дали предписание, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Позже женщина результат разместила и попросила суд ее не наказывать, пояснив, что ее заработная плата составляет 40 тысяч рублей, на иждивении находятся родители-пенсионеры, а также она платит ипотеку за квартиру.

Тем не менее, суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 7 500 рублей.