Появилось фото загоревшегося мужчины у ТРК "Галерея" в Санкт-Петербурге

Фото обгоревшего мужчины у ТРК "Галерея" в Петербурге . Фото: Мегаполис

В социальной сети появились фотографии с площади у ТРК "Галерея" в Санкт-Петербурге, где обгорел мужчина. Инцидент произошел в районе пяти часов вечера в среду, 7 октября 2020 года. Со слов очевидцев, мужчина неожиданно воспламенился. Причины не известны.

- Капец, как людей клинит. Так и других людей можно было покалечить, которые совсем не хотели протестовать, - возмутились в социальных сетях петербуржцы.

Сгоревшая одежда мужчины, сам он в реанимации Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые очевидцы заявляют, что пострадавший стоял на площади с плакатом, когда воспламенился.

Сотрудники МЧС, прибыв на место, обнаружили обгоревшего мужчину, который находился в бессознательном состоянии. Также на место приехала карета реанимации. Медики начали оказывать пострадавшему помощь.

Личность пострадавшего мужчины на данный момент не известна.