В больницах Санкт-Петербурга усилили меры профилактики коронавируса

В неинфекционных больницах Петербурга усиливают меры профилактики новой коронавирусной инфекции Фото: Артем КИЛЬКИН

В неинфекционных больницах Санкт-Петербурга усиливают меры профилактики новой коронавирусной инфекции. Вице-губернатор Олег Эргашев в среду, 7 октября 2020 года, рассказал, что для этого будут разделять поток больных с признаками ОРВИ, внебольничных пневмоний и COVID-19 на этапе направления и приема в стационар.

- Для этого предусмотрена госпитализация через приемно-смотровые боксы с проведением лабораторной диагностики на COVID-19 всем пациентам, поступающим в экстренном порядке, - пояснил Эргашев.

В случае, если у пациента будет обнаружен коронавирус, его переведут в перепрофилированный под это стационар. Если перевод невозможен, то зараженного изолируют в клиническом обсервационном отделении неинфекционной больницы.

Кроме разделения потоков пациентов, в стационарах неинфекционного профиля обеспечено соблюдение правил цикличности использования палат и режим изолированности пациентов в палатах.