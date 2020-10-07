Санкт-Петербург и Ленобласть объединились для решения проблемы отходов

Петербург и Ленобласть будут вместе решать проблему отходов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В среду, 7 октября 2020 года, Санкт-Петербург и Ленинградская область договорились вместе решать проблему отходов. Губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко, а также руководители ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук и ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин подписали соглашение по которому будет создан единый для двух объектов оператор по обращению с мусором.

- При строительстве новых мусороперерабатывающих комплексов на территории Ленинградской области будут обязательно соблюдаться двойная санитарная зона и применяться самые современные технологии по переработке мусора, — подчеркнул Александр Дрозденко.

Предполагается, что юридическое лицо будет создано в форме акционерного общество, став региональным оператором уже в 2021 году

Основной задачей подписанного соглашения является объединение усилий субъектов в целях совместного решения вопроса обращения с отходами и переработки мусора.