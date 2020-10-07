Стала известна личность мужчины, который попытался покончить с собой у ТРК "Галерея"

Мужчина пытался покончить с собой Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция и следователи выясняют причины попытки самоубийства мужчины у торгового центра "Галерея" в Санкт-Петербурге. Пожилой прохожий вечером хотел свести счеты с жизнью общеопасным способом. Это заметили очевидцы, которые вызвали полицию.

- 7 октября в 16:57 на Лиговским проспекте 30 мужчина 1949 года рождения предпринял попытку совершить суицид, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место происшествия, передали пожилого мужчину врачам.

Предварительно, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ему 71 год. У него диагноз - острое когнитивное расстройство.

Сейчас он находится в больнице, с ним работают врачи.