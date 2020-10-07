Петербуржец стал должником-рекордсменом, «забыв» заплатить за свет 592 тысячи рублей

В Санкт-Петербурге выявили самого злостного должника за электроэнергию в 2020 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Энергетики выявили злостных неплательщиков в Санкт-Петербурге в 2020 году. Рекордсменом стал житель многоквартирного дома Центрального района, задолжавший за свет 592 тысячи рублей. На втором месте расположился собственник квартиры из Курортного района – Он накопил долг в размере 221 тысячи рублей. Компании, предоставляющие электроэнергию этим абонентам, уже подали на них в суд с целью вернуть все до последней копейки.

- К судебной работе мы вынуждены прибегать исключительно по отношению к злостным неплательщикам. В 2020 году на таких абонентов подано больше 11 тысяч заявлений о взыскании задолженности на сумму, превышающую сумму в 210 млн рублей, - рассказывают в пресс-службе АО «Петроэлектросбыт».

Обычно до суда дело доходить редко – в 70% случаев должникам достаточно просто напомнить об их «грехе», и они тут же платят по счетам.