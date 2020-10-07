Петербуржцы жалуются на холодные и чересчур горячие батареи в квартирах

Петербуржцам не везет то со слишком горячими, то с чересчур холодным батареями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук признал проблему того, что некоторые управляющие компании, а также ТСЖ и ЖСК не регулируют отопление в домах с ориентиром на текущую погоду. Таким образом, ряд горожан встречают в квартирах то полностью холодные, то чересчур горячие батареи.

- В последнюю неделю мы фиксировали жалобы как на повышенную температуру в домах, так и на холод из-за полного отсутствия отопления. В данном случае стоит тут же обращаться в свою УК. Также в каждом районном жилищном агентстве Санкт-Петербурга есть телефоны «горячих линий» по вопросам отопления, - передают слова Бондарчука в пресс-службе Смольного.

Напомним, что старта постоянного отопительного сезона в городе еще не было. Власти разве что дали отмашку для периодического протапливания соцобъектов с 17 сентября. А давать или нет тепло в многоквартирные жилые дома - решает каждая отдельная УК.