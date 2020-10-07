Кленовая аллея появилась в парке имени 300-летия Санкт-Петербурга

В парке 300-летия Санкт-Петербурга высадили 75 кленов. Фото: Смольный

Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга обзавелся кленовой аллеей. Там высадили 75 молодых деревьев. Если не будет какой-либо штормовой беды, то клены должны без проблем прижиться на месте. Появились они там не случайно – в честь 25-летнего юбилея со дня, когда был заложен парк. В Смольном отмечают, что за это время горожане полюбили место – теперь оно стало центром притяжения людей для прогулок и отдыха.

- После закладки парка без малого за 8 лет на этом месте уже высадили 5,5 тысяч деревьев и больше 5 тысяч кустарников. Хотя организовывать парк на новой насыпной территории было достаточно сложно. Сегодня уже сотни тысяч людей приходят в парк имени 300-летия Петербурга, чтобы отдохнуть и почувствовать единение с городом, - цитируют вице-губернатора Николая Бондаренко в пресс-службе Смольного.

Добавим, что на сегодняшний день в парке есть около 300 деревьев ценных пород, 300 декоративных яблонь, 300 кустарников, а также 70 лип.