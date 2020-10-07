Санкт-Петербург и Ленобласть объединились для решения проблемы отходов

Подписано соглашение между Ленобластью и Санкт-Петербургом по созданию единой для двух регионов системы по обращению с отходами. Фото: instagram.com/drozdenko_au

В среду, 7 октября 2020 года, Санкт-Петербург и Ленинградская область договорились вместе решать проблему отходов. Губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко, а также руководители ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук и ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин подписали соглашение, по которому будет создан единый для двух объектов оператор по обращению с мусором. Основная задача – это объединение усилий субъектов для совместного решения вопроса обращения с отходами и переработки мусора.

Предполагается, что юридическое лицо будет создано в форме акционерного общество, став региональным оператором уже в 2021 году. Компании передадут несколько площадок на территории Ленобласти, где разместят новые заводы по переработке отходов. А инвесторы предоставят деньги на реализацию.

- При строительстве новых мусороперерабатывающих комплексов на территории Ленинградской области будут обязательно соблюдаться двойная санитарная зона и применяться самые современные технологии по переработке мусора, — подчеркнул Александр Дрозденко.

Отметим, что Александр Дрозденко последовательно добивается принятия комплексных и эффективных решений в сфере обращения с отходами. К вопросу по созданию единого оператора он шел долго. И не последнюю роль сыграла его настойчивость. Ведь как обстояли дела раньше? Складирование твердых бытовых отходов на территории Петербурга запрещено, и мусор приходится вывозить за пределы города. Такое положение, конечно, вызывало массу вопросов и у правительства, и у жителей 47-го региона. В декабре 2019 глава Ленобласти инициировал переговоры и снова поднял этот вопрос. В июле губернатор обратился к президенту Владимиру Путину. И вот сейчас главный двух регионов пришли к общему решению. В Смольном утвердили территориальную схему обращения с отходами, по которой предусмотрено строительство четырех новых мусороперерабатывающих заводов, а также семи станций сортировки мусора.