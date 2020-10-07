Пятерых индийцев избили и ограбили в Ленобласти

Группу туристов из Индии ограбили и избили в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Ленобласти наткнулся на пятерых избитых индийцев на рынке в городе Никольское Тосненского района. Молодые люди попытались объяснить на ломаном английском языке, что неизвестные люди отняли у них все деньги, телефоны да еще и надавали тумаков в придачу. По словам туристов, это произошло в деревне Мишкино, куда они поехали на такси.

Делать было нечего – новый друг испуганных гостей Северной столицы вызвал на место полицию.

- Сотрудники МВД общались с пострадавшими через Google-переводчик. Их личности удалось установить. Все оказались иностранцами, приехавшими из Индии. Самому старшему 28 лет, а младшему – 24 года. Их доставили в местный отдел полиции. Место происшествия точное так и не назвали, путаются в показаниях. Поэтому конкретики пока мало, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.