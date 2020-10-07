Санкт-Петербург получит 2,8 млрд рублей инвестиций в производство медицинских изделий и радиооборудования

В Санкт-Петербурге построят два завода для выпуска медизделий и радиооборудования. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Инвесторы вложат почти 2,8 млрд рублей в производство медицинских изделий и приборостроения в Санкт-Петербурге. Проекты компаний «Ортоинвест» и «Альтерна» по строительству современных заводов уже рассмотрели и одобрили в экспертном совете Особой экономической зоны Северной столицы.

- Интерес бизнеса к реализации своих проектов не снижается даже во время непростых экономических условий из-за пандемии коронавируса, - цитируют вице-губернатора Евгения Елина в пресс-службе Смольного.

Перейдем к конкретике. Компания «Ортоинвест» намерена производить в Санкт-Петербурге медизделия в области травматологии и ортопедии – например, компоненты эндопротезов коленного сустава. Основным потребителем продукции станут государственные больницы и частные клиники. Для завода подыскивают участок площадью в 1,72 га.

В компании «Альтерна» хотят разрабатывать инновационные материалы и технологии, связанные с радиооборудованием. Организация подыскивает участок площадью около 1 га.