Дезинфекцию общественного транспорта усилят в Санкт-Петербурге

Усиленную дезинфекцию ввели в общественном транспорте Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Общественный транспорт Санкт-Петербурга будут тщательнее дезинфицировать с 7 октября. Соответствующее поручение отправили перевозчикам из Смольного. Новые меры ввели из-за ежедневного роста заболеваемости коронавирусом. Вдобавок на самых загруженных маршрутах, где о соцдистанции не идет речи, добавят еще 14 дополнительных автобусов – это номера 56, 114, 115А и 326.

- Салоны общественного транспорта необходимо ежедневно обрабатывать специальными обеззараживающими средствами. Обязательно надо протирать поручни и ручки дверей. В метро 1 раз в два часа следует обрабатывать поручни эскалаторов, входные двери в вестибюли, скамейки в залах, автоматы для продажи проездных, подоконники и стекла билетных касс, - сообщили перевозчикам в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Горожан по-прежнему призывают строго соблюдать масочный режим и соцдистанцию в общественных местах, чтобы не допустить ухудшения эпидситуации. Напомним, что треть пассажиров метро снимают средства индивидуальной защиты, как только проходят через пост охраны и турникеты.