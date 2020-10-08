Водитель фуры устроил смертельное ДТП с «Фольксвагеном» и скрылся в Санкт-Петербурге

Неизвестный водитель фуры уничтожил легковушку на улице Калинина и скрылся с места жуткого ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Неизвестный водитель фуры устроил смертельное ДТП, выехав на встречную полосу и влетев в «Фольксваген Джетту» на улице Калинина в Санкт-Петербурге. Жуткая авария произошла возле дома №50 около 21:27. Предполагаемый виновник тут же трусливо скрылся с места происшествия, бросив пострадавших умирать.

От сильнейшего удара встречного грузовика машина превратилась в мусор. Фото: vk.com/spb_today

- В легковом автомобиле находились 31-летний мужчина-водитель, его пассажирка-ровесница и собака. Женщину пытались реанимировать медики скорой помощи, но она скончалась. Мужчину госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Водителя грузового автомобиля объявили в поиск. Саму фуру уже нашли неподалеку, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшего пса везут к ветеринарам, а вот его хозяйка трагически погибла. Фото: vk.com/spb_today

Очевидец ДТП Екатерина взяла на себя ответственность отвезти к ветеринарам пострадавшую собаку, которая также была пассажиром искореженной иномарки. Через соцсети она разыскивает родственников, друзей и знакомых пострадавших. Известно, что водителя «Фольксвагена» зовут Алексей Ефимов.