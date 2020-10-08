Градозащитники предложили создать единый стиль заборов в Санкт-Петербурге

Градозащитники хотят преобразить вид заборов в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Градозащитники выступили против вездесущих примитивных заборов в Санкт-Петербурге. По мнению активистов, серые ограждения только портят всем настроения и наносят вред архитектурному облику Северной столицы. Выходом видится создание единого стиля для заборов.

- Нужно создать новую структуру, ответственную за установку ограждений. Затем дать этому комитету законодательную возможность проводить опросы относительно разнообразных элементов архитектуры. А для создания единого стиля можно организовать конкурс с привлечением архитектурных бюро для разработки нескольких возможных дизайнов, - пишет «Мойка78» со ссылкой на городских активистов.

Также градозащитники беспокоятся, что заборы никак не влияют на безопасность пешеходов, а только могут навредить в случае ДТП. Помимо этого они убеждены в отсутствии доказанных случаев о снижении числа аварий благодаря ограждениям.