Тепло и дождливо будет в Санкт-Петербурге 8 октября

8 октября в Петербурге будет пасмурно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Тепло и немного дождливо - такую погоду обещают синоптики в наступивший четверг. Уже с утра в городе пасмурно, однако дороги и тротуары пока сухие, зато местами есть туман. Хоть и не очень плотный. А вот днем без осадков будет не обойтись.

- 8 октября в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Температура воздуха составит +14...+16 градусов. Атмосферное давление сильно не изменится, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Петербурге туманно, но без осадков. Воздух уже прогрелся до +13 градусов, на улице практически безветренно. Давление составляет 762,1 мм ртутного столба, влажность достигает 92%.

В ближайшие два дня погода останется пасмурной, но без особых осадков днем. А вот температура потихоньку начнет падать, на градус в день.