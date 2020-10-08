«Киа» вырвала колесо «Мерседесу» на перекрестке Приморского шоссе и Яхтенной улицы

"Киа" и "Мерседес" столкнулись на Приморском шоссе. Фото: Анатолий ПЕТРОВСКИЙ

Утреннее ДТП может осложнить жизнь автомобилистам, едущим в город по Приморскому шоссе. Около 7:00 на перекрестке с Яхтенной улицей столкнулись внедорожник «Мерседес» и «Киа Сид». «Кореец» ударил «немца» в зад и вырвал ему правое заднее колесо.

- «Мерседес» видимо стоял на светофоре в третьем ряду, а «Киа» влетел в него водительской стороной. Потом машину протащило дальше и она встала впереди «Мерседеса» в том же ряду, - рассказал сотрудник редакции «КП-Петербург», ставший свидетелем уже произошедшего ДТП.

Судя по всему, водители машин не пострадали. Они со скорбным видом рассматривали покореженные авто - утро у них явно испорчено, а вместо работы они поедут оформлять аварию в ГИБДД.

При этом куски оторванного колесного диска и другие части отлетели на вторую полосу и мешают проезду. Если битые иномарки не уберут в течение часа, то на этом месте скопится приличная пробка из спешащих в город жителей пригорода.