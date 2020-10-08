Крендель и минога стали брендами Ленинградской области

Выборгский крендель стал съедобным брендом Ленобласти. Фото: пресс-служба правительства ЛО

Ленинградская область зарегистрировала два первых собственных «съедобных» бренда. Ими стали «Выборгский крендель» и «Ивангородская минога». Специалисты Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти при помощи юристов доказали, что эти два товара - не маркетинговые ухищрения современности, а устоявшееся понятие.

- Выборгский крендель и ивангородская минога — не разработки маркетологов, а особенные, характерные только для мест их производства товары, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Теперь крендель и миногу планируют включить в реестр НМПТ (наименование места происхождения товара). Другими словами - присвоить собственное имя товару. Как шапанское, к примеру. Настоящее, как считают французы, может быть сделано только в провинции Шампань, а все остальное - просто игристое вино. В нашей стране это хохломская роспись или гжель.

Пока в России существует всего около 200 товаров, включенных в реестр НМПТ.