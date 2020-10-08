В Волосово появится памятник Николаю Рериху

Памятник Николаю Рериху появится в Волосово. Фото: Википедия (общественное достояние) / Международный Центр Рерихов

Памятник художнику, мыслителю и писателю Николаю Рериху появится в Ленинградской области. Его установят в Волосовском районе, в котором Рерих провел 26 лет своей жизни. Здесь было имение его родителей, в котором и начался творческий путь художника.

- Бронзовый бюст установят у Волосовской школы искусств. Торжественное открытие пройдет в день рождения художника и мыслителя — 9 октября, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Надо сказать, что средства на памятник писателю собрали меценаты, а сам бюст будет установлен Скульптурный портрет будет установлен на постаменте из гранита, найденного на территории Ленинградской области.

Напомним, что Николай Рерих Родился в Санкт-Петербурге в 1874 году. первые 26 лет жизни он провел в том числе в деревне Извара Волосовского района, где находилось имение его родителей. Сейчас здесь располагается государственный музей-усадьба Н.К. Рериха.

После революции 1917 года ученый-востоковед покинул Россию. Он умер в 1947 году на территории Индии в возрасте 73 лет.