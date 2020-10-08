На Софийской улице каршеринг ехал против потока по встречной полосе

Каршеринг катался по встречке на Софийской улице. Фото: "Мегаполис" / vk.com/spb_today

Очередным «подвигом» отличились водители прокатных машин. На этот раз каршеринг внаглую ехал по встречной полосе на Софийской улице. Пораженные автомобилисты удивленно смотрели, как водитель серого «Соляриса» пробивается сквозь плотный поток транспорта.

- Стою на Софийской, поворачиваюсь и смотрю на дорогу, а там такое. Каршеринг рассекает поток на встречке, - написал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» водитель, снявший инцидент на камеру своего авторегистратора.

На кадрах видно, как каршеринг на «аварийке» движется по средней из трех полос встречного движения, проезжает пару десятков метров и поворачивает налево. При этом дело происходит в вечерний час пик, когда дороги загружены и на них полно машин.

Поездка только чудом не закончилась аварией. Возмущенные комментарии не заставили себя ждать: «Заблудился бедненький»; «Англичанин наверное»; «Обычное поведениие для каршеринга»; «Во всех бедах виноваты прокладки между рулем сиденьем, поэтому однозначно нужно ужесточать допуск к авто».