КАД встал в гигантскую пробку утром 8 октября

Пробка на внутренней части КАД растянулась на 11 километров. Фото: Яндекс.Карты

Огромная пробка собралась утром 8 октября на внутреннем кольце КАДа. Из-за дорожных работ и нескольких ДТП почти полностью встал участок длиной в 11 километров от Кудрово до развязки с Софийской улицей.

Во встречном направлении затор образовался на въезде на КАД с Софийской улицы.

Кроме этого из-за ДТП серьезная и очень плотная пробка при съезде с КАДа на Шафировский проспект и по самому проспекту до виадука на Пискаревский.

Кроме кольцевой дороги плотно стоит Народная улица от КАД до Володарского моста. Здесь также есть несколько ДТП и идет дорожный ремонт.

Плотно также на Московском шоссе на въезд в город, на Октябрьской набережной к мосту Александра Невского, на Дальневосточном и Индустриальном проспектах в сторону центра, а также на Пироговской набережной у Литейного моста, где произошла авария.

В целом, пробки в Петербурге на 9:30 утра уже начинают затихать и оцениваются на пять баллов из десяти.