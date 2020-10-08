Около 29,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 29,5 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус 7 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Эпидемия в Северной столице продолжает набирать обороты. Каждый день все больше горожан проходят обследование на наличие коронавируса. По последним данным Смольного на четверг, 8 октября 2020 года, за минувшие сутки анализы сдали почти 29,5 тысяч человек. Все материалы переданы в лаборатории.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 29488 человек. Под медицинским наблюдением находится 2658 человек. Из них 21 - в обсерваторе, 864 - контактные, 1773 - на самоизоляции, - сообщили в администрации города на Неве.

Врачи, ученые и правительство города активно призывают петербуржцев соблюдать правила безопасности - в первую очередь носить маски в общественных местах. Это поможет избежать рост заболеваний, и, как следствие, введение жестких ограничений, как это было весной. По мнению специалистов, если горожане будут игнорировать правила, то эпидемия может растянуться до конца 2021 года.