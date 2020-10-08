Оружие и боеприпасы нашли у крупных наркосбытчиков в Ленинградской области

Оружие и боеприпасы нашли у наркосбытчиков в Ленобласти, с которыми работала 67-летняя пенсионерка Фото: Артем КИЛЬКИН

У наркосбытчиков, которые промышляли продажей метадона в Ленинградской области, нашли оружие и боеприпасы. В четверг, 8 октября 2020, полиция рассказала, что провела еще несколько обысков у участников группировки, в состав которой входила 67-летняя пенсионерка.

- По месту жительства участников организованной группы был обнаружен тайник. Обследовав его полицейские изъяли 112,33 грамма наркотического средства "метадон", а также 79 патронов и нарезной самодельный пистолет с двумя магазинами, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что ранее правоохранители задержали шесть человек в возрасте от 37 до 67 лет, которые занимались распространением наркотика в Лодейнопольском и Подпорожском районах. Организатором оказалась женщина, которой помогал ее сожитель. 67-летняя пенсионерка выступала в роли оператора, остальные работали "закладчиками".

Пятеро участников группировки находятся под стражей, пенсионерка под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.