Мужчину избили до смерти из-за долга в 1,5 миллиона рублей в Санкт-Петербурге

В Петербурге мужчину забили до смерти из-за долга в 1,5 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина поплатился жизнь из-за долга в 1,5 миллиона рублей. В 1:26 часов ночи 7 октября 2020 года в полицию поступил звонок о драке у дома 64 по проспекту Космонавтов. Когда правоохранители прибыли на место, то обнаружили жестко избитого мужчину и вызвали скорую помощь.

- Пострадавшим оказался 41-летний мужчина. Известно, что он нигде не работает и живет в доме, возле которого его избили, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мужчину госпитализировали в больницу № 26 в тяжелом состоянии с переломом костей лица, свода и основания черепа, травмами груди и живота. Несмотря на усилия врачей, в 4:27 часов он скончался.

По словам родственников погибшего, у него был конфликт из-за невыплаченного долга в 1,5 миллиона рублей. Также они назвали имя мужчины, избившего его.

Сейчас полиция проводит расследование, отсматривает видео с камер наблюдения, а также разыскивает подозреваемого.