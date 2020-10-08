Число зараженных коронавирусом увеличилось на 461 человека в Санкт-Петербурге

Еще 461 человек заразился коронавирусом в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается рост заболевания коронавирусом. В четверг, 8 октября 2020 года, в городе на Неве наличие инфекции подтвердилось еще у 461 человека. Так, с начала пандемии COVID-19 был обнаружен уже у более чем 46 тысяч горожан.

- За все время пандемии в Петербурге коронавирус подтвердился у 46 093 человек. Из них выздоровели 30 612 человек, 231 за последние сутки. Жертвами инфекции стали 3 162 человека (+ 25 за последние сутки), - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

По словам директора НМИЦ имени Алмазова, академика Евгения Шляхто, сейчас правительство Петербурга не намерено вводить ограничения в связи с коронавирусом. Однако меры придется принять, если горожане будут игнорировать масочный режим.

- Сейчас все зависит главным образом от того, как будут вести себя люди. Если мы будем соблюдать меры безопасности и думать не только о себе, но и о тех, кто нас окружает, никаких жестких мер не потребуется, - заявил Шляхто.