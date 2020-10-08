Тепло и горячую воду отключат в девяти районах Санкт-Петербурга

В девяти районах Петербурга и Гатчине будут проверять теплосети. Возможны аварии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Холодные деньки ждут жителей девяти районов Санкт-Петербурга. С 12 октября «ГУП ТЭК» начинает испытания теплосетей, из-за которых будут временно отключены батареи и горячая вода в жилых домах.

- С 12 по 22 октября будут проведены 20 температурных испытаний. Они затронут девять районов Санкт-Петербурга – Приморский, Колпинский, Пушкинский, Выборгский, Невский, Петроградский, Кронштадтский, Московский, Калининский, и Гатчинский район Ленобласти. Тестирование коснется 992 многоквартирных домов, - сообщает пресс-служба предприятия.

В «ГУП ТЭК» напоминают, что подобные магистральные испытания проводятся раз в пять лет. По графику, в 2020 году они должны были пройти еще в начале лета, но сидящих на самоизоляции горожан решили не оставлять без горячей воды и проверку перенесли не осень.

Правда, получилось не очень удачно, ведь нынешние отключения тепла как раз совпадут с обещанным синоптиками похолоданием. Отопительный сезон в городе должен начаться после 10 октября.

Энергетики предупреждают, что воду в трубах нагреют до 110 градусов, поэтому если где из-под земли пойдет пар, то этого места надо остерегаться.