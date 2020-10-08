Временный госпиталь в "Ленэкспо" начнет принимать больных коронавирусом с 12 октября 2020 года

С 12 октября в Петербурге начнет работать госпиталь в "Ленэкспо" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдается большой рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим, с понедельника, 12 октября 2020 года, начнет снова работать временный госпиталь в "Ленэкспо". Об этом в четверг, 8 октября, рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- 12 октября вводим площадку Госпиталя ветеранов войн на Народной, 21, а также временный госпиталь в Ленэкспо. Там подготовили корпус 5 и 5а для приема среднетяжелых больных. Все койки оснащены кислородом. Оборудована реанимация. Специализированную плановую медицинскую помощь стараемся максимально сохранить, - написал Беглов на своей странице в соцсети.

Градоначальник отметил, что на данный момент больных коронавирусом принимают в 13 стационарах города.

Также Беглов напомнил петербуржцам о необходимости носить маски в общественных местах и сохранять социальную дистанцию. В противном случае в городе снова будут введены ограничительные меры.