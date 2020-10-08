Автомобиль загорелся на парковке торгового центра в Санкт-Петербурге

Машина сгорела у ТЦ "Гарден Сити" в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на парковке торгового центра "Гарден Сити", который находится на Приморском шоссе, сгорел автомобиль. ЧП произошло утром в четверг, 8 октября 2020 года. Серая Mazda CX7, припаркованная у ресторана быстрого питания, неожиданно воспламенилась. Огонь за считанные секунду охватил салон и корпус машины. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Очень жаль, красивая тачка была, катайтесь на великах, они не горят, - посоветовал один из комментаторов в сети.

Причины возгорания автомобили на данный момент не известно. В момент ЧП машина просто стояла на парковке. Владелец авто успел открыть багажник и забрать оттуда ценные вещи. Несколько человек еще до приезда спасателей пытались самостоятельно потушить пожар, но безуспешно.

В итоге огонь начал разгораться, пламя постепенно стало "коптить" соседний автомобиль. Спасатели прибыли на место и буквально за минуту потушили огонь. На данный момент специалисты выясняют причины пожара. Сообщений о пострадавших не поступало.