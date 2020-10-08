Заболеваемость коронавирусом выросла на 38 процентов в Санкт-Петербурге за неделю

На 38 процентов увеличилось число заболевших коронавирусом в Петербурге за неделю Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге пандемия снова начинает набирать обороты. За минувшую неделю, с 28 сентября по 4 октября, заболеваемость коронавирусом выросла почти на 38 процентов. Об этом в четверг, 8 октября 2020 года, рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- На 21 процент увеличилось число госпитализаций, - отметил градоначальник.

Беглов посоветовал пожилым петербуржцам, старше 65 лет, соблюдать режим самоизоляции, так как они находятся в группе риска в случае заражения. Чтобы пенсионерам было проще оставаться дома, с 5 октября в городе возобновили работу волонтеры. Они помогают купить продукты, лекарства пожилым людям, ответственно остающимся дома.

В связи с увеличением числа заболевших, с 12 октября возобновит работу временный госпиталь в "Ленэкспо". Там уже готовы к приему среднетяжелых больных корпусы 5 и 5а.