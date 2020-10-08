Школьник выпал из окна гимназии № 67 в Санкт-Петербурге

Ученик 8-го класса выпал из окна гимназии № 67 в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Неожиданное ЧП произошло во время учебного процесса в гимназии № 67 Петроградского района Санкт-Петербурга. Около полудня четверга, 8 октября 2020 года, из окна четвертого этажа учебного заведения с углубленным изучением английского и испанского языков, расположенного на улице Профессора Попова, выпал школьник - ученик восьмого класса.

- Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, на месте работают полиция и Следственный комитет, - пишет газета "Петербургский дневник".

Пресс-служба Петроградского района также подтвердила инцидент. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Других официальных комментарием ведомств города на данный момент нет. Сейчас на месте работаю службы, которые проводят проверку в связи с инцидентом. Мальчик находится в больнице.