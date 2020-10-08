Гонщика-подростка задержали с погоней в Санкт-Петербурге

Полицейские с погоней задержали мальчика-гонщика за рулем автомобиля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге подросток на автомобиле устроил гонки с сотрудниками ДПС по ночному городу. Около 00:25 часов в четверг, 8 октября 2020 года, в Красногвардейском районе во время патрулирования дорожные инспекторы попытались остановить автомобиль "Опель Вектра". Однако водитель проигнорировал требования сотрудников полиции и попытался скрыться.

- Сотрудники ДПС устроили погоню с применением включенных специальных световых и звуковых сигналов, - рассказали в управлении ГИБДД по Петербургу.

В итоге у дома 41 по проспекту Энтузиастов инспекторы задержали полицейского. Оказалось, что за рулем автомобиля сидел 17-летний подросток. Кому принадлежит машина - не уточняется.

В отношении малолетнего гонщика были составлены два протокола об административных правонарушениях.