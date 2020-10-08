Полиция нашла водителя фуры, устроившего смертельное ДТП, в котором погибла 31-летняя женщина

В ДТП с фурой погибла пассажирка "Фольксвагена". Фото: vk.com/spb_today

Петербургские полицейские нашли водителя грузовика, который устроил смертельное ДТП вечером 7 октября и сбежал с места происшествия. Жертвой аварии стала 31-летняя пассажирка легкового «Фольксвагена». Его водитель попал в больницу.

- 7 октября 2020 года около 21:27 у дома 50 по улице Калинина в Кировском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП. Во время движения на правом закруглении дороги полуприцеп грузовой машины «Рено Магнум» вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Джетта» под управлением 30-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На кадрах с записи с моментом ДТП видно, как грузовик на скорости с заносом входит в поворот, а прицеп по инерции вылетает наружу и на встречной полосе хлестко сносит легковушку.

Известно, что за рулем машины был ранее несудимый 36-летний петербуржец. Экспертиза показала, что он был пьян