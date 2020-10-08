Завкафедрой московского вуза пропал по дороге в Санкт-Петербург

Преподаватель Финансовой академии пропал по дороге из Москвы в Петербург. Фото: fa.ru

Полицейские петербургского Главка выясняют местонахождение преподавателя московского вуза, который исчез по дороге в Северную столицу. Из Москвы заведующий кафедрой «Инновационного менеджмента» Финансового университета при Правительстве РФ Евгений Грива выехал 3 октября, но до настоящего момента нигде не объявился.

- 7 октября в Управление МВД по Центральному району Санкт-Петербурга поступило заявление от жительницы Москвы о том, что ее супруг 1973 года рождения не выходит на связь с 12:45 3 октября, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам жены пропавшего преподавателя, 3 октября ее муж должен был уехать на поезде в Санкт-Петербург. По расписанию состав прибыл на Московский вокзал в 23:40 того же дня. Однако по приезду не отзвонился.

Где сейчас находится пропавший мужчина, его супруга не знает. Теперь этим вопросом занялись правоохранительные органы.