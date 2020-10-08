Движение в Токсовском тоннеле на КАД перекроют на два дня

В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Токсовском тоннеле на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобилей в связи с перекрытием. Как стало известно в четверг, 8 октября 2020 года, в выходные автомобилистов ждут пробки в связи с ремонтом деформационных швов.

- 10 и 11 октября 2020 года будет попеременно перекрываться одна полоса движения по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели. Движение автомобильного транспорта по южному транспортному отсеку, по направлению из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область будет осуществляться штатном режиме, по двум полосам, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Работы будут вестись два дня не круглосуточно, а с 10 утра до 20 часов вечера, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале, будет перекрываться одна половина проезжей части тоннеля, затем вторая. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 40 километров в час.