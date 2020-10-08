В Санкт-Петербурге одобрили проекты восстановления трех фортов в Кронштадте

Совет по сохранению культурного наследия одобрил проекты восстановления трех фортов в Кронштадте Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге совет по сохранению культурного наследия одобрил проекты восстановления трех фортов в Кронштадте. Как стало известно в четверг, 8 октября 2020 года, в планах отреставрировать форты "Александр I", "Кроншлот" и "Петр I".

- Эти памятники – наша история. Сегодня форты нуждаются в масштабных ремонтных работах. По поручению Президента реставрация трех из них включена в Государственную программу Министерства культуры, заказчиком выступает Министерство обороны, - сказал глава города Александр Беглов.

Восстановленные форты станут частью военно-исторического парка в Кронштадте. Благодаря этому проекту в городе появятся новые музейные комплексы, гостиницу, экспозиционные и общественные пространства. Первая часть музейно-исторического парка открылась уже в августе текущего года.

-Парк быстро стал популярным. В выходные дни его посещают до 10 тысяч человек, - отметил губернатор.