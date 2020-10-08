В НИИ имени Джанелидзе сменилось руководство

Вадим Мануковский стал директором НИИ Джанелидзе. Фото: Комздрав СПб

В петербургском НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сменилось руководство. 8 октября стало известно, что уже бывший директор института Валерий Парфенов покинул пост, а на его должность назначен замдиректора по клинической работе Вадим Мануковский.

- Да, это так. Вадим Мануковский назначен директором НИИ имени Джанелидзе, - сообщила корреспонденту «КП-Петербург» представитель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Рябинина.

Что касается бывшего директора института, то он останется работать в НИИ в должности нейрохирурга.

Справка «КП»:

Вадим Мануковский в Воронеже в 1969 году.

В 1992 году окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова по специальности «Лечебное дело», а в 2000 году там же получил специальность врач-нейрохирург.

Имеет звания: Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор.

Мануковский - автор 81 научной работы

С 2012 года он занимал должность заместителя директора НИИ Джанелидзе по клинической работе.