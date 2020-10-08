Скидки в Пулково можно будет получить по Единой карте петербуржца

В Пулково появились скидки по Единой карте петербуржца. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Аэропорт Северной столицы присоединился к проекту Единой карты петербуржца (ЕКП). Теперь в Пулково можно сэкономить по этому виду «пластика». Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе аэропорта, уже подписано соглашение, по которому для пассажиров с ЕКП будут доступны скидки на различные услуги.

Так, горожанам и гостям города по карте дешевле обойдется упаковка багажа. На эту традиционную для аэропорта услугу теперь действует скидка в 15 процентов. Кроме того, владельцы ЕКП смогут отдохнуть в бизнес-салоне аэропорта по сниженной стоимости. Скидка также составит 15 процентов.

Еще одна довольно популярная услуга в Пулково – Fast Track. Это ускоренное прохождение регистрации на рейс, таможенный и паспортный контроль. Теперь по карте пройти все формальности без очередей в сопровождении представителя аэропорта тоже будет стоить на 15 процентов дешевле.

Напомним, что у Единой карты петербуржца есть около 300 партнеров, которые предлагают свои скидки. Это кафе и рестораны, музеи, театры, салоны красоты, медицинские центры, продуктовые магазины и многое другое.