Массовое отравление детей произошло в школе Василеостровского района Санкт-Петербурга

Массовое отравление детей заподозрили в школе на Васильевском острове Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

У учеников школы № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга заподозрили массовое отравление. В среду, 7 октября 2020 года, в социальных сетях стали появляться жалобы, что несколько детей младших классов почувствовали себя плохо и были вынуждены обратиться за помощью к медикам. Администрация района разъяснила ситуацию.

- По факту в детское поликлиническое отделение № 1 Городской поликлиники № 4 Василеостровского района накануне поступило семь вызовов. Из всех осмотренных детей диагноз гастроэнтерит подтвердился у одного ребенка. Остальные дети находятся под наблюдением медицинских работников с признаками ОРВИ, - пояснили в администрации Василеостровского района.

Ребенок с гастроэнтеритом находится дома под наблюдением участкового педиатра, ему назначено лечение.

Ситуация находится под контролем специалистов отделов образования и здравоохранения районной администрации.