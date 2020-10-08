Безработный угнал старый "Ниссан" отца своей бывшей девушки в Санкт-Петербурге

Мужчина угнал машину отца бывшей девушки в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге безработный мужчина угнал старый автомобиль отца своей экс-возлюбленной. Вечером во вторник, 6 октября 2020 года, в полицию обратился 55-летний житель поселка Парголово. Он заявил, что у него пропал "Ниссан" 1998 года выпуска. Мужчина с уверенностью заявил, что виноват в этом 29-летний бывший сожитель его дочери.

- Со слов заявителя, автомобиль, стоимостью 100 тысяч рублей, пропал в период с 21:00 до 22:40 часов 6 октября от дома 6/7 по Юкковскому шоссе. Спустя пару часов полиция уже задержала подозреваемого, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Угнанную машину нашли у дома 22Б по Ленинградскому шоссе в деревне Порошкино. Оказалось, что угонщик устроил на автомобиле ДТП, наехав на бордюр.

Угонщик сидел в машине, поэтому полицейские его сразу же задержали. По факту было возбуждено уголовное дело.