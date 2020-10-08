В Смольном рассказали, когда введут новый карантин из-за коронавируса

В Смольном рассказали, когда введут ограничения из-за коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. Несмотря на то, что ситуация с каждым днем становится все более и более сложной, ждать от власти радикальных мер – закрытия кафе, ресторанов и торговых центров и возвращения карантина по летнему «образцу» пока не стоит. Об этом «Комсомолке» сегодня, 8 октября, рассказал вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

- Тотальное закрытие производств, сфер бизнеса и экономики – это последняя мера, и ее необходимо избежать, - отметил Елин. – Это вопрос сохранения экономической активности города. Поэтому запреты будут вводиться только тогда, когда будут исчерпаны возможности медицинской системы.

При этом, по словам вице-губернатора, есть вся надежда на то, что этого все-таки не случится.

- Сейчас медицинская система Санкт-Петербурга гораздо лучше подготовлена к лечению и выявлению больных с COVID-19, чем в апреле-июне, - констатировал Елин. – Сформирован необходимый запас лекарств. Нет дефицита средств индивидуальной защиты.

Напомним: в последние недели город активно занимается подготовкой системы здравоохранения к новой волне эпидемии. Так, власти уже готовятся ввести в строй временный госпиталь в «Ленэкспо» - причем на этот раз в модернизированном формате.